الاحتلال يجبر عائلات في مخيم طولكرم على إخلاء منازلها

الثلاثاء 28/يناير/2025 - 01:06 ص

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عائلات في مخيم طولكرم على إخلاء منازلها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أخلت بعض العائلات من منازلها تحت تهديد السلاح في حارتي المطار، ومربعة حنون، وأبلغتها بعدم العودة إليها لمدة أسبوع.

وأضافت “وفا” أن قوات الاحتلال استولت على عدد من البنايات العالية المطلة على حارتي الشهداء والحمام، وحولتها لثكنات عسكرية بعد إخلائها من سكانها.

وأعلنت مديرية أوقاف طولكرم عن فتح مسجدي مصعب بن عمير وصلاح الدين في المدينة، للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل جراء عدوان الاحتلال.

وتواصل جرافات الاحتلال تدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين من منازل ومحلات تجارية في مختلف حارات المخيم، وتحديدا البلاونة، والوكالة، والمدارس، كما أحرق جنود الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في حارة الوكالة بالمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ونشرت آلياتها وقناصتها على كافة المداخل المؤدية إليه، وسط إطلاق الأعيرة النارية بكثافة وسماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من حي الرشيد في ضاحية ذنابة المجاورة للمخيم، بعد مداهمة منازلهم، عرف منهم: نهاد أبو حيش، وزياد أبو حيش، وخالد بليدي، وعدي دغمش.

وفي وقت سابق، ألحقت جرافة للاحتلال دمارا في شوارع المدينة والبنية التحتية واقتلعت أشجارا، وتحديدا في الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي الذي تفرض عليه قوات الاحتلال حصارا مشددا وتعرقل عمل مركبات وطواقم الإسعاف.

كما طال التدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والانترنت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع المقاطعة في الحي الشرقي، وشارع خضوري في الحي الغربي، وسط انتشار لجنود الاحتلال في أحياء المدينة، والقناصة على البنايات.