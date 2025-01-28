الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن تعليق المساعدات الأمريكية الخارجية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بشأن إعلان الولايات المتحدة تعليق المساعدات الخارجية، مشددًا على أهمية النظر في إعفاءات إضافية لضمان استمرار تقديم الأنشطة التنموية والإنسانية الضرورية للمجتمعات الأكثر ضعفًا حول العالم.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أشار جوتيريش إلى أن حياة ملايين الأشخاص وسبل معيشتهم تعتمد بشكل أساسي على هذا الدعم، مضيفًا أنه يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز توفير المساعدات التنموية التي تشتد الحاجة إليها في الدول النامية.

وأكد البيان الأممي أن الولايات المتحدة تعد واحدة من أكبر مقدمي المساعدات عالميًا، مشددًا على ضرورة التعاون البنّاء لتشكيل مسار استراتيجي مشترك يعزز التنمية ويواجه التحديات التي يعاني منها العالم النامي.