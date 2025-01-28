زيلينسكي يجري مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مدينة كراكوف البولندية، حيث كان تعزيز العقوبات للضغط على روسيا وتطوير الحزمة السادسة عشرة من العقوبات من الموضوعات الرئيسية التي تم بحثها في الاجتماع.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في كراكوف، وكان من بين المواضيع الرئيسية تعزيز ضغوط العقوبات على روسيا والحزمة السادسة عشرة من العقوبات، ونحن نقدر قرار الاتحاد الأوروبي اليوم بتمديد العقوبات ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، ومن الأهمية بمكان الاستمرار في ممارسة الضغط، حيث تظل العقوبات واحدة من الأدوات القوية حقا لهذا الغرض".

كما ناقش الطرفان المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، وتطوير صناعة الدفاع الأوكرانية، وأهمية المبادرات الجديدة لتوريد الذخيرة، وأشار زيلينسكي إلى أن كل هذه التدابير ستعزز موقف أوكرانيا في تحقيق سلام عادل ودائم، وأضاف "أنا ممتن لدعم أوكرانيا وشعبنا".

وكان زيلينسكي قد وصل إلى بولندا، في وقت سابق اليوم، في زيارة للمشاركة في فعاليات مخصصة للذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز- بيركيناو، حيث قتل أكثر من مليون شخص خلال الحرب العالمية الثانية.