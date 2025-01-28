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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور| أناشيد وتواشيح في احتفالات مولد الفولي بالمنيا

مولد الفولى بالمنيا
مولد الفولى بالمنيا
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يحتفل أهالي محافظة المنيا بالأناشيد والابتهالات والتواشيح الدينية وإلقاء الخطب وتوزيع الوجبات والطعام على المريدين والمحبين والفقراء في حفل ساهر تسودة أجواء روحانية ونفحات إيمانية.
هذا واشتهرت محافظة المنيا من بين محافظات الجمهورية بـ" منيا الفولي" وذلك نظرًا لمكانته بين محبيه ومريديه.

والعارف بالله سيدى " أحمد الفولى" هو على بن محمد بن على اليمنى المصري من علماء الأزهر الشريف ولد عام 990 هــ وتوفى 1067 هـ، ولقب " بالأستاذ" لكونه عالمًا بالأزهر الشريف وله العديد من المؤلفات العلمية وله تلاميذه ودفن في ضريح خاص بزاويته التي انشائها في حياته على شاطئ النيل الغربي.

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