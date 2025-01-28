دنيا عبدالعزيز تنعي حسن مظهر: "أخويا راح"

نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان حسن مظهر الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث نشرت صورة تجمعها به من فيلم "الجراج" الذي جسد دور شقيقها الأصغر.

وقالت دنيا عبدالعزيز: “إنا لله وإنا إليه راجعون حسن مظهر في ذمة الله، أخويا الصغير أبو علي القمر راح، الله يرحمك يا حبيبي”.

أشهر أعمال حسن مظهر

بدأ الفنان الراحل حسن مظهر نشاطه الفني في منتصف التسعينيات، حيث شارك في الجزء الرابع من مسلسل ليالى الحلمية، وشارك في عدد من الأفلام في السينما المصرية، منها: حرب الفراولة عام 1994، الجراج عام 1995 مع الفنانة دنيا عبدالعزيز والفنانة القديرة نجلاء فتحي، امرأة وخمسة رجال عام 1997، القبطان عام 1997.

وفاة حسن مظهر

رحل عن عالمنا الفنان حسن مظهر بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت خبر الوفاة إحدى قريباته حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتي حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته.