ترامب يجري مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وذكر البيت الأبيض، في بيان الاثنين، أن الجانبين ناقشا توسيع وتعميق التعاون، كما ناقشا مجموعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد ترامب أهمية زيادة الهند مشترياتها من معدات الأمن المصنوعة في أمريكا، والتحرك نحو علاقة تجارية ثنائية عادلة، وناقش الطرفان خطط زيارة رئيس الوزراء مودي للبيت الأبيض، مؤكدين قوة الصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف البيان أن ترامب ومودي أكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، وشراكة الرباعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تستضيف الهند زعماء الرباعية لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.