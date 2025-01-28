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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. البنك الأهلي في مواجهة صعبة أمام بتروجت بالدوري المصري

فريق البنك الاهلى
فريق البنك الاهلى
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يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره بتروجت، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة على ملعب البنك الأهلي، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يطمح بتروجت للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين أدائه في البطولة.

بالنسبة للبنك الأهلي، الفوز سيكون دفعة قوية لمواصلة المنافسة على مراكز متقدمة في الدوري.

من جانبه، يأمل بتروجت في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن المراكز المتأخرة والاقتراب من منطقة الأمان.

المباراة تعد فرصة لكلا الفريقين لإثبات جاهزيتهما، وسط توقعات بمنافسة قوية وأداء هجومي من الطرفين. 

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