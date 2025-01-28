وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد الملعب الرئيسي باستاد العريش

قام إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بتفقد الملعب الرئيسي باستاد العريش للاطمئنان على كافة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بالمباراة التي تجمع نادي النصر الرياضي مع نادي بئر العبد.

وتابع " عبّد الوهاب "التجهيزات المُتخذة داخل المقصورة الرئيسية، ومدرجات الإستاد، ومسار دخول الجماهير للمباراة، وكذا جاهزية أرضية الملعب بشكل كامل للمباراة، وظهورها في أفضل صورة.

كمأ أكد المتابعة الدورية لجميع ترتيبات المباراة على صعيد المستويات اللوجستية والإدارية والفنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى للمباراة المصيرية المرتقبة، متمنيًا التوفيق للاعبين في إحراز الفوز بالمباراة.