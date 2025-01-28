وكيل وزارة الشباب والرياضة يجتمع مع الكيانات الشبابية بشمال سيناء

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الكيانات الشبابية وذلك لمناقشة بعض الأمور المستجدة بمكتبه بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وتناول وكيل الوزارة خلال الاجتماع مع الكيانات الشبابية، الحوار حول بعض الأمور المستجدة ومنها: أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء المجتمع، والدور الكبير الذي تقوم به الكيانات الشبابية بمحافظة شمال سيناء من خلال بناء شبكة قوية مع بعضها في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع، داخل محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أن الشباب هم عماد المستقبل وقوته الدافعة، ومشيدة بجهود الكيانات الشبابية العاملة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد، أن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تؤمن بأن الشباب هم شركاء حقيقيون في بناء الوطن، وأن دور الكيانات الشبابية في تنمية قدراتهم وإمكاناتهم هو دور حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، برعاية وزارة للشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يقدم كل الدعم والمساندة للاتحادات والكيانات الشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.