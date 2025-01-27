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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل إيجابي بين فينيزيا وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

جاكسون تشاتشوا
جاكسون تشاتشوا
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انتهت مباراة فينيزيا وهيلاس فيرونا بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

افتتح فريق فينيزيا التسجيل مبكرًا في الدقيقة 28، عن طريق اللاعب أليسيو زيربين، الذي استغل هفوة دفاعية من فيرونا ليسجل الهدف الأول لفريقه.

في الشوط الثاني، كثف هيلاس فيرونا هجماته بحثًا عن هدف التعادل، وتمكن اللاعب جاكسون تشاتشوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 76 بعد تمريرة مميزة من أمين سار، ليعيد فريقه إلى المباراة.

الشوط الأول شهد تفوقًا نسبيًا لفينيزيا، بينما كان الشوط الثاني أكثر إثارة مع محاولات متبادلة من الفريقين.

دفاع الفريقين قدم أداءً جيدًا في الدقائق الأخيرة، حيث لم يتمكن أي فريق من تسجيل هدف الفوز.

بهذا التعادل، يقتسم الفريقان النقاط في مباراة متوازنة، مع استمرار سعيهما لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب.

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