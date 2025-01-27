بسمة وهبة تعود ببرنامج “90 دقيقة” على المحور بموسم جديد

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عودتها لتقديم برنامجها الشهير “90 دقيقة” على شاشة قناة المحور، بعد غياب دام لأشهر طويلة.

وكشفت وهبة عن انطلاق الموسم الجديد لعام 2025 عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث شاركت صورة من داخل استوديو البرنامج وكتبت: “ألقاكم غدًا في تمام الثامنة مساءً على قناة المحور، ببرنامج ‘90 دقيقة، موسم 2025’”.

وأرفقت الإعلامية المنشور بأغنية “وحشتوني” للفنانة الراحلة وردة، تعبيرًا عن شوقها لجمهورها ومتابعيها الذين انتظروا عودتها بفارغ الصبر.

بسمة وهبة، التي تُعد واحدة من أبرز الإعلاميات في الوطن العربي، أكدت أن الموسم الجديد من “90 دقيقة” سيحمل في طياته العديد من المفاجآت، وأوضحت أن البرنامج سيركز بشكل كبير على تسليط الضوء على النماذج الإيجابية والقصص الملهمة داخل المجتمع المصري.

وقد ظهرت بسمة وهبة في الصور التي نشرتها وهي داخل استوديو البرنامج، في إشارة إلى انتهاء التحضيرات النهائية لبدء الموسم الجديد. وحرصت على توجيه رسالة لجمهورها تؤكد فيها أن البرنامج سيواصل تقديم محتوى متوازن يجمع بين الجدية والتسلية، مع التركيز على القضايا التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

يُذكر أن غياب وهبة عن الشاشة خلال الأشهر الماضية أثار تساؤلات عديدة من جمهورها الذي اعتاد على حضورها الإعلامي المميز وأسلوبها الخاص في مناقشة القضايا، ومع إعلان عودتها، عبّر الكثير من المتابعين عن حماسهم لرؤية الموسم الجديد من البرنامج، الذي لطالما كان منصة لمناقشة القضايا المهمة وإبراز النماذج الناجحة في مختلف المجالات.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد تنوعًا كبيرًا في الموضوعات المطروحة وضيوف الحلقات، ليواصل “90 دقيقة” مكانته كواحد من أبرز البرامج الحوارية على الساحة الإعلامية.

https://www.instagram.com/stories/basma_wahba/3554954490268442321?utm_source=ig_story_item_share&igsh=d282emxxYjR6dmQ3