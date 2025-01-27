وزير خارجية الصومال: مشكلتنا الإرهاب.. ومصر تساند الصومال في مكافحته

قال أحمد معلم فقي، وزير خارجية الصومال، إن الشعب الصومالي تعداده 20 مليون نسمة، جميعهم مسلمون على المذهب الشافعي، مضيفا أن الشعب السوداني شعب مميز، وموقع الصومال استراتيجي.

وأشار فقي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن الشعب الصومالي أول شعب حارب الاستعمار، حيث قسم الاستعمار الصومال إلى 5 أجزاء عام 1880.

وأضاف أحمد معلم فقي، وزير خارجية الصومال، إلى أن الصومال تعرض لمؤامرة ولكنه يتعافى منها الآن، ومشكلتهم الآن الإرهاب ممثلا في تنظيم داعش، حيث تعمل الحكومة الصومالية على تحرير أراضيها من خلال عمليات عسكرية، منوها بأن مصر تساند الصومال في مكافحة الإرهاب، واستعادة الأراضي التي تقع تحت تأثير الجماعات الإرهابية.