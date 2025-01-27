وزير خارجية الصومال: مصر قبلة الطلاب الصوماليين في السبعينيات.. والشعب المصري بطل

وجه أحمد معلم فقي، وزير خارجية الصومال، التحية إلى الشعب المصري، واصفا إياه بالشعب البطل، مشيرا إلى أنه كان هناك استعداد الفترة الماضية لتوقيع الإعلان السياسي بين مصر والصومال لترفيع العلاقات بينهم، مشيدا بدور الرئيس السيسي في دعم الصومال والعمل على استقرار المنطقة.

وأشار فقي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن لقاء الرئيسين المصري والصومالي جاء بعد ترتيبات، وترفيع العلاقات بين البلدين يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير علاقتهما.

وثمن أحمد معلم فقي، وزير خارجية الصومال، مكانة مصر لدى الصوماليين، مشيرا إلى أن مصر قبلة الطلاب الصوماليين في الستينيات والسبعينيات، ولا يوجد ضابط صومالي إلا وتدرب في مصر، مضيفا أن العلاقة بين مصر والصومال هى علاقة الثلاث آلاف سنة، وجاري العمل على تجديدها، ومصر دائما كانت سند ودعم للصومال.