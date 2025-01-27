بسبب خلاف مالي.. عامل يحاول إنهاء حياة صديقة بطعنات قاتلة فى الدقهلية

أصيب عامل بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسرى وارتشاح بالكبد والطحال وجروح قطعية بفروة الرأس، وذلك على إثر تلقيه طعنات من صديقه بقرية كفر سرنجا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية لوجود خلافات مالية بينهم وجرى نقل المصاب لمستشفى ميت غمر العام وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام، بوصول "جمال السيد حسن، 32 عاما، عامل ومقيم قرية كفر سرنجا مصابا بجرح طعني بالبطن مما تسبب فى ارتشاح بالكبد والطحال وجروح متفرقة بالجسم "إدعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر الى المستشفى وبسؤال المصاب اتهم "السعيد.م.ا.ر"،28 عاما، عامل ومقيم بذات القرية بإحداث اصابته بآلة حادة "سكين"،على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وتبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابته بكدمة بالرأس والشفة العليا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.