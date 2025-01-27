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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل عامل على يد أبناء عمه بسبب طلبه الزواج من شقيقة أحدهم في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أنهى أبناء عمومة حياة نجل عمهم بقرية ميت عنتر مركز طلخا محافظة الدقهلية طعنا بسلاح أبيض وعصا خشبية، وذلك بعد مشادة كلامية بينهم انتهت بمشاجرة لطلبه الزواج من شقيقة أحدهم ورفضهم طلبه.

البداية بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية،  إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بوصول"رضا.ر.ع.ر"،38 عاما، عامل ومقيم قرية ميت عنتر،دائرة المركز مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر،وآخران طعنيان بالظهر "إدعاء تعدي من آخرين"، وتوفي عقب وصوله.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء حمدي طبلة، ومحمد عماد، الى المستشفى وبسؤال شقيق المتوفي "على"،48 عاما،عامل ومقيم بذات القرية ، اتهم كلا من:"نجمل عم المتوفي ويدعى عبدالرحمن.ح.ع.ر"،27 عاما،نجار مسلح، ونجل عمة المتوفي "محمود.ح.ج.ا"،31 عاما، مبيض محارة،بالتعدي على شقيقه المتوفي بالضرب بآلة حادة "مطواة"، بحوزة الأول و"عصا خشبية" بحوزة الاني، وإحداث إصابته التي أودت بحياتة، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة لوجود خلافات عائلية بينهم لرفض المتهم الأول زواج المتوفي من شقيقته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرة طلخا من ضبط المتهمان والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهتهما اعترفا واقرا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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