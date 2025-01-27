وصول فريق "نيران الأناضول" مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الجمهور المصري.. فيديو

وصل مساء اليوم، فرقة نيران الأناضول، مطار القاهرة، استعدادا لتقديم حفلاتهم بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة وشرم الشيخ.

وسوف تقدم لفرقة عروضها على مسرح دار الأوبرا المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي الأربعاء والخميس والجمعة ٢٩ ، ٣٠، ٣١ يناير الجاري، على المسرح الكبير بالإضافة إلى حفل مساء الإثنين ٣ فبراير المقبل، على المسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ.

وتأسست فرقة "نيران الأناضول" عام 1999 على يد مصطفى أردوغان تحت اسم "سلاطين الرقص"، بهدف تسليط الضوء على ثراء التراث الثقافي لمنطقة الأناضول، وتُعد أحد أبرز الفرق التخصصة عالميًا، طافت العديد من دول العالم محققة نجاحات استثنائية منها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، الصين، الأردن، هولندا، وغيرها ، قدمت أكثر من 8500 عرض حي شهدها أكثر من 50 مليون شخص حول العالم، ونالت إعجاب النقاد والجمهور بفضل المهارات الفائقة والإبداع الفني لأعضائها.