القبض على طالب جامعي دهس مهندسه أمام نادي قارون بالفيوم

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الفيوم بإشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وبرئاسة الرائد أحمد السوهاجي رئيس المباحث، من ضبط السائق المتهور الذي تسبب في وفاة مهندسة أثناء عبورها الطريق أمام نادي قارون الرياضي، وذلك عقب دهسه لها وفراره من مسرح الجريمة، حيث كثفت آنذاك قوات الأمن تحرياته وبتفريغ الكاميرات امكن معرفة السيارة وتم ضبط السائق ويدعى "عمرو علاء حمدي"21 سنة طالب بكلية الحاسبات والمعلومات ومقيم بمنشأة البكري.

وكانت قد لقيت مهندسه في العقد الثالث من العمر مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس أمام إحدى النوادي الرياضية بمدينة الفيوم ، بمحافظة الفيوم، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث دهس أمام نادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لزوجة تدعى"منال شعبان" تعمل مهندسه وفي العقد الثالث من العمر ، وأثناء خروجها من نادي قارون وعبورها الطريق المقابل، تفاجئت بسيارة مسرعة نوعها كيا 1417، يقودها سائق بطريقة جنونية فقام بدهسها ناهياّ بذلك حياتها في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وضبط السائق لتقديمه العداله ومباشرة التحقيقات.