مسيرات روسية تسقط نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية باستخدام طائرات دون طيار مزودة بقاذفات شبكية لإسقاط طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الإثنين، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" استخدمت طائرات من دون طيار صغيرة الحجم مزودة بأجهزة رمي الشباك لمحاربة الطائرات من دون طيار الأوكرانية.

وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرات الروسية برمي الشباك لاصطياد المسيرات الأوكرانية وإسقاطها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها الجوية والصاروخية تجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققةً إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.