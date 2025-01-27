تموين الإسكندرية تضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين وسط بالإسكندرية، برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف أحمد على رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط محل بازار لبيع السلع الغذائية والسجائر وزيوت الشيشة الالكترونية.

وذلك لقيامه بعرض وبيع زيوت الشيشة الالكترونية المهربة جمركيآ ومحظور بيعها وضبط عدد ١١١ عبوة زيت ليكويد يستخدم للشيشه الالكترونية محظور بيعه ومجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته.

كما تم ضبط محل لبيع السلع الغذائية والسجائر والمياه الغازية وذلك لقيامه بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها و تم ضبط عدد ١٢٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعيه حيازتها، عدد ٧٤ قطعة حلوى وبسكويت و مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وشنت حملة على إحدى المحلات وذلك لقيامه عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي عبارة عن عدد ٢٧ قطعه حلوى وبسكوت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق و المحلات.