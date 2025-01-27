وزير الخارجية: لدينا أكثر من 9.5 ملايين ضيف أجنبي يتم معاملتهم كمواطنين مصريين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تستضيف هذا العدد الهائل من الضيوف الذي استضافته مصر، موضحًا: "أتحدى أي دولة في العالم أن تستضيف هذا العدد الكبير والهائل من الضيوف وتقدم لهم خدمات كاملة ولا يتم وضعهم في معسكرات مثل مصر".

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "لا توجد دولة في العالم تتعامل مع هذا الملف مثلما نتعامل معه، ولدينا أكثر من 9.5 ملايين ضيف أجنبي في مصر يتم معاملتهم معاملة المواطن المصري، ولديهم الحق في الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والدعم، ويتم دمجهم في المجتمع المصري".

وتابع: "هناك أعداد غفيرة من أشقائنا الضيوف موجودون من الإسكندرية حتى أسوان، ولا يتم وضعهم في منطقة أو معسكرات بعينها مثلما تفعل دول أخرى، بما فيها الدول الغربية، ولدينا أيادٍ بيضاء في هذا الملف، ومصر ليست دولة غنية ومواردها محدودة وتأثرت تأثرا سلبيا بسبب المناخ المتوتر الذي نعيش فيه ضمن هذا الإقليم المضطرب".

https://youtu.be/fTwMOB3x0yU?si=rcVw5gh3e5LtlK6B&t=2440