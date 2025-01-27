قرعة أمم إفريقيا 2025.. حسام حسن: مجموعة مصر قوية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المجموعة الثانية التي أفرزتها قرعة كأس أمم إفريقيا 2025.. والتي تضم بحانب مصر، منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، لاسيما وأن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.

أضاف حسام حسن أنه سعيد بالتواجد في المغرب وبإقامة بطولة أمم أفريقيا 2025 في بلد عربي شقيق بحجم المغرب وأثق في أن يخرج التنظيم في أبهى صورة .

تابع المدير الفني لمنتخب مصر: "بالطبع كمنتخب مصر الأكثر فوزاً بلقب أمم أفريقيا نلعب دائمًا على تحقيق البطولات وسيكون هذا هدفنا ، نمتلك لاعبين كبار للغاية على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وأفضل أندية في أفريقيا على رأسها الأهلي والزمالك ولاعبين صغار السن، تألقوا معنا في الفترة الأخيرة".

اختتم حسام حسن : "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة على رأسها المغرب و الجزائر و كوت ديفوار و السنغال و منتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم أفريقيا ، ولكننا جاهزون إن شاء الله ، و سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب و إسعاد المصريين".