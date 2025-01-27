كريستوفر نولان يستعد لتصوير فيلمه الجديد على جزيرة الماعز بصقلية

يستعد المخرج كريستوفر نولان، تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد “The Odyssey” المقتبس عن الأوديسة الهومرية في صقلية، والتي كانت - وفقًا للعلماء - موقعًا لتجوال أوديسيوس في الملحمة التي ألفها هوميروس في القرن الثامن قبل الميلاد تقريبًا.

ووفق موقع “فارايتي”، من المتوقع أن يبدأ تصوير الجزء الصقلي من فيلم “The Odyssey” في غضون شهرين تقريبًا على جزيرة فافينانا، المعروفة باسم "جزيرة الماعز"، والتي يُعتقد أنها المكان الذي تصور هوميروس أن أوديسيوس هبط فيه مع طاقمه المتنوع لشواء الماعز وتخزين الطعام.

ومن المرجح أيضًا أن يصور نولان - الذي يصور فيلم "The Odyssey" باستخدام تقنية آيماكس السينمائية الجديدة - بعضًا من الملحمة الضخمة الميزانية في جزر إيوليان في صقلية، وفقًا لعدة مصادر. لكن الجزء الأكبر من تصوير فيلم الحركة الأسطوري في صقلية سيكون في فافينانا. ومن بين المواقع الأخرى المعلنة للفيلم المملكة المتحدة والمغرب.