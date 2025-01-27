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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار عقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين للاستماع لهم ومناقشة مطالبهم

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع
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أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وفي هذا الصدد واصل رؤساء الأحياء بالإسكندرية عقد اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين مع التواجد الدائم بمراكز خدمة المواطنين للاستماع إلي شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم مع التنبيه على جميع المختصين بالشكاوى بحل مشكلات المواطنين في الحال بمختلف مجالاتها مع الاستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول بالهدف المرجو منه وتلبية رغبات مواطني الثغر.

وفيما يلي جدول يحدد أوقات ومواعيد اللقاءات الجماهيرية على مستوى الأحياء ليستطيع المواطن تقديم شكواه والتواصل مع المسؤولين.

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