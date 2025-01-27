رسميًا.. الأهلي يعلن ضم محمود حسن تريزيجيه لمدة 5 سنوات

تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز" أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم المقبل.

ونشرت قناة النادي الاهلي خبرا عن طريق الكابتن أحمد شوبير قالت خلاله ان النادي تعاقد رسميا مع محمود حسن تريزيجيه قادما من نادي الريان القطري لمدة ٥ مواسم .

وأشارت القناة إلى أن تريزيجيه سوف ينضم للنادي الأهلي بداية من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في امريكا في شهر يونيو المقبل.

ويعتبر تريزيجيه ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد استعارة حمدي فتحي، وبعد التعاقد مع ثلاث صفقات في يناير هم جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا.