أمم إفريقيا 2025.. تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر

اسفرت قرعة بطولة الامم الافريقية، التي تقام حاليا، والتي تستضيفها المغرب بداية من 21 ديسمبر المقبل، عن الآتي:

المجموعة B

مصر - زيمبابوي - انجولا- جنوب افريقيا -

وتنشر “البوابة نيوز” مواعيد مباريات المنتخب الوطني بالتصفيات الافريقية:

22 ديسمبر

منتخب مصر ضد زيمبابوي

26 ديسمبر

منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

29 ديسمبر

منتخب مصر ضد أنجولا

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.