نانسي عجرم تطرح برومو أغنية "طول عمري نجمة".. فيديو

طرحت النجمة نانسي عجرم، برومو أغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة"، تمهيدًا لطرحها غدا الثلاثاء.

أغنية "طول عمري نجمة" هي آخر تعاون جمع نانسي بالملحن الراحل محمد رحيم.

وتقف نانسي عجرم خلال الفترة الحالية على تحضيرات ألبومها الجديد الذي يتضمن أكثر من نوع موسيقى من بينها الروك وهي في مرحلة الاستماع لاختيار أغنية خليجية مميزة وضمها له على أن يتكون من أكثر من 10 أغاني.

من جهة أخرى، لم تحسم نانسي حتى كتابة هذه السطور الجدل المثار حول طلاقها من الدكتور فادي الهاشم وسط انتشار أنباء عن وقوعه مؤخرا.

https://www.instagram.com/reel/DFVlnsqMkRC/?igsh=MXZ2bDIzdm0waDJqMQ==