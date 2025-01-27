محمود حمادة يفوز بلقب رجل مباراة المصري وإنبي

فاز محمود حمادة لاعب فريق المصري البورسعيدي، بلقب رجل المباراة، وذلك في المباراة التي جمعت بين فريقي المصري البورسعيدي وإنبي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، على استاد السويس الجديد.

واستعاد المصري مرة أخرى انتصاراته بهدفين مقابل هدف، ليخطف ثلاث نقاط جديدة من منافسه، بعد هزيمته الأخيرة امام بتروجيت بهدفين لهدف، وتطبيق عقوبات قاسية عليه من إيقاف مستحقات اللاعبين وخصم ٢٠٠ ألف جنيه من كل لاعب.

احرز عمرو السعداوي لاعب المصري، هدف التقدم في الدقيقة ٢٢ من عمر المباراة، ليحاول بعدها السيطرة على الكرة لإحراز الهدف الثاني لضمان التقدم إلا وإن فريق إنبي استطاع الاستحواذ على الكرة وإحراز هدف التعادل في الدقيقة ٢٨، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ليستعيد المصري البورسعيدي نشاطه مرة آخرى في الشوط الثاني، ويحرز المصري هدف التقدم في الدقيقة 54 بأقدام اللاعب محمود حمادة.