جاكي شان ينتهي من تصوير "The Shadow's Edge"

انتهى نجم أفلام الحركة جاكي شان، تصوير فيلمه الجديد "The Shadow's Edge"، وهو فيلم إثارة عالي المخاطر يمثل تعاونه الثاني مع المخرج الصيني لاري يانج.

حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في فيلم "Ride On"، الذي هيمن على شباك التذاكر الآسيوي في عام 2023، ليصبح أعلى فيلم صيني في اليابان، وأحد أفضل ثلاثة أفلام صينية في ماليزيا لهذا العام.

تدور أحداث الفيلم في مدينة ماكاو، حيث يلعب شان دور خبير مراقبة مخضرم تم إبعاده من التقاعد من قبل قوة الشرطة المحلية. وقد كُلف بمهمة تدريب فريق من المحققين الشباب لمطاردة عصابة مراوغة من اللصوص الذين كانوا يتحكمون في أجهزة إنفاذ القانون. وتدور أحداث الفيلم حول تكتيكات المراقبة القديمة ضد التكنولوجيا المتطورة في ما يتم الترويج له على أنه لعبة القط والفأر المليئة بالتوتر.