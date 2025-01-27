أمم إفريقيا 2025.. القرعة تضع الجزائر في مجموعة متوسطة

‎أمم إفريقيا 2025.. أسفرت قرعة بطولة الأمم الإفريقية التي تجرى حاليا وتستضيفها المغرب بداية من 21 ديسمبر المقبل عن وقوع منتخب الجزائر في مجموعة متوسطة المستوى وذلك ضمن المجموعة E، وجاءت كالتالي:

‎السودان - غينيا - بوركينا فاسو - الجزائر.

‎ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

‎ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.