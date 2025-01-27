الأقصر تحتفل بيوم البيئة الوطني 2025 بحضور نائب المحافظ.. صور

شهدت قاعة 3 بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطنى 2025 تحت شعار «مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»، الذي يوافق يوم ٢٧ يناير من كل عام، بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، حيث أقيم الاحتفال تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وتحت إشراف ورعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالتعاون مع أفرع جهاز شئون البيئة بكافة محافظات مصر.

يوم البيئة الوطني

شملت فعاليات الاحتفالية، تنظيم اصطفاف أمام ديوان عام المحافظة لعدد من عمال النظافة والتجميل وعدد من المعدات والمركبات العاملة في قطاعات البيئة والنظافة والتجميل، كما تم تنظيم ندوة موسعة تم خلالها استعراض لعدد من الجهات المعنية بالقضايا البيئية بالجهود المبذولة في ذلك المجال من جانب تلك الجهات.

واستهدفت الفعاليات، رفع الوعى بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبنى سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

نائب محافظ الأقصر: الاحتفال بيوم البيئة الوطني يعكس الاهتمام الكبير من جانب الدولة بقضايا البيئة

من جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، بالمشاركين في الاحتفالية ناقلًا لهم تحيات المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة، مؤكدا أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يعكس الاهتمام الكبير من جانب الدولة بقضايا البيئة، وأن القضية البيئية لم تعد من أمور الرفاهية خاصة في ظل التحديات البيئية المتسارعة التي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، فهي لا تهدد استدامة البيئة حولنا فقط، بل أصبحت تهدد صحة وسلامة الناس في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في التحول الأخضر ولكي تكون محافظة صديقة للبيئة.

شارك في الاحتفالية، كلًا من المهندس محمد رضوان مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، والدكتور محمود النوبي عميد كلية الألسن بالأقصر ممثلا عن جامعة الأقصر، والدكتورة هنادي هاشم مسئول الإعلام بفرع جهاز شئون البيئة، وفاطمة عبادي الطيري ممثل جمعية عين البيئة، وممثلين عن مديريات الزراعة، والطب البيطري، والتموين، وشركة مياه الشرب، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة رواد المعرفة، ومعهد الحرمين الشريفين، ومؤسسة طموح، وعدد من الجهات المعنية بالقضايا البيئية والمجتمع المدني.

يوم البيئة الوطني (20)

يوم البيئة الوطني (19)

يوم البيئة الوطني (18)

يوم البيئة الوطني (17)

يوم البيئة الوطني (16)

يوم البيئة الوطني (15)

يوم البيئة الوطني (14)

يوم البيئة الوطني (13)

يوم البيئة الوطني (12)

يوم البيئة الوطني (11)

يوم البيئة الوطني (10)

يوم البيئة الوطني (9)

يوم البيئة الوطني (8)

يوم البيئة الوطني (7)

يوم البيئة الوطني (6)

يوم البيئة الوطني (5)

يوم البيئة الوطني (4)

يوم البيئة الوطني (3)

يوم البيئة الوطني (2)