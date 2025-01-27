ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدة بحادث سير مروع أمام نادي قارون في الفيوم

المتوفية مع زوجها
المتوفية مع زوجها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت سيدة في منتصف الثلاثينات من عمرها مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق المؤدي إلى نادي قارون بمدينة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، يفيد بوفاة السيدة "منال شعبان عبد الجواد"، البالغة من العمر 35 عامًا، وهى ربة منزل، نتيجة تعرضها لحادث سير.

وكشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، أن الحادث وقع أثناء محاولة السيدة عبور الطريق، حيث فوجئت بسيارة مسرعة يقودها شاب في العشرينيات من عمره، كانت تسير بسرعة زائدة، مما أدى إلى اصطدامها وإلقائها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاتها في الحال.

تم القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، حيث تتولى الجهات المختصة حاليًا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مصرع مهندسه بحادث سير مروع حوادث الطرق في الفيوم نادي قارون الرياضي محافظة الفيوم أخبار الفيوم نادي قارون بمدينة الفيوم