ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سارة وفيق تستعد لفيلم "حرامية لايف" بمشاركة 15 نجمًا مصريًا وسعوديًا

المخرجة سارة وفيق
المخرجة سارة وفيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد المخرجة سارة وفيق لإخراج فيلما جديدا بعنوان "حرامية لايف" بمشاركة أكثر من 15 فنانًا مصريًا وسعوديًا.


وتعاقدت سارة وفيق لإخراج فيلم سينمائي ضخم يحمل اسم "حرامية لايف" كعنوان مبدئي.

الفيلم يعد من نوعية الأفلام اللايت كوميدي، يضم أكثر من 15 فنانًا مصريًا وسعوديًا، وسيتم تصويره في عدد من المحافظات والدول منها شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والرياض.

يشار إلى أن المخرجة سارة وفيق تعاونت مع النجم تامر حسني في عدد من الأفلام السينمائية منها فيلم "مش أنا" وفيلم "تاج"، وتنتظر عرض فيلمها الجديد "ريستارت" في عيد الفطر المقبل.

سارة وفيق لفيلم حرامية لايف بمشاركة نجم مصري وسعودي