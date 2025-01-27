سارة وفيق تستعد لفيلم "حرامية لايف" بمشاركة 15 نجمًا مصريًا وسعوديًا

تستعد المخرجة سارة وفيق لإخراج فيلما جديدا بعنوان "حرامية لايف" بمشاركة أكثر من 15 فنانًا مصريًا وسعوديًا.



وتعاقدت سارة وفيق لإخراج فيلم سينمائي ضخم يحمل اسم "حرامية لايف" كعنوان مبدئي.

الفيلم يعد من نوعية الأفلام اللايت كوميدي، يضم أكثر من 15 فنانًا مصريًا وسعوديًا، وسيتم تصويره في عدد من المحافظات والدول منها شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والرياض.

يشار إلى أن المخرجة سارة وفيق تعاونت مع النجم تامر حسني في عدد من الأفلام السينمائية منها فيلم "مش أنا" وفيلم "تاج"، وتنتظر عرض فيلمها الجديد "ريستارت" في عيد الفطر المقبل.