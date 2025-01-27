القادسية يفاجئ الهلال بفوز مثير في دوري روشن السعودي

حقق فريق القادسية فوزًا مثيرًا على نظيره الهلال بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، في مواجهة شهدت تألق النجم بيير إميريك أوباميانج.

بدأ القادسية المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 2 عن طريق بيير إميريك أوباميانج بعد تمريرة مميزة من كاميرون بويرتاس، ليضع فريقه في المقدمة سريعًا.

في الشوط الثاني، واصل القادسية ضغطه وأضاف أوباميانج الهدف الثاني في الدقيقة 50 بمساعدة جوليان كينيونيس، ليزيد من صعوبة المهمة على الهلال.

ورغم تأخره، حاول الهلال العودة في المباراة، ونجح النجم ماركوس ليوناردو في تقليص الفارق في الدقيقة 90+3 بعد تمريرة من ميلينكوفيتش سافيتش، لكن الوقت لم يسعفه لإدراك التعادل.

بهذا الفوز، يضيف القادسية ثلاث نقاط غالية إلى رصيده، بينما يتعرض الهلال لخسارة مؤثرة في صراعه على صدارة الدوري.