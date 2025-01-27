معارض وأعمال فنية في احتفالية المنيا بيوم البيئة الوطني

نظمت محافظة المنيا احتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025، بالتعاون مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي وجهاز شؤون البيئة، تحت شعار “مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل”، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ومشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال البيئة.

تناولت الاحتفالية جهود مصر الداعمة لبرامج التنمية المستدامة، كما تم تكريم عدد من أصحاب المشروعات صديقة البيئة للتشجيع على التحول إلى اقتصاد دائري يضمن الاستخدام الفعّال للموارد، ويعزز العدالة والشمولية في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

تأتى الاحتفالية فى إطار دعم قضايا البيئة على المستوى الوطني، وتعزيز التزام الدولة بالسياسات التي تضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، فى اطار تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر الوعي البيئي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

وعلى هامش الاحتفالية، أقيم معرض لتسويق المنتجات والأعمال الفنية والأشغال اليدوية من مواد صديقة للبيئة تعتمد على اعادة التدوير والاستغلال الأمثل لها .