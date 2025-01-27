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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للسلطة الفلسطينية والأونروا ويشدد على أهمية حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي، إن الشعب الفلسطيني قد عانى كثيرًا، وأن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقان السلام، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رؤية الخطوات المقبلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.

وحول قضية جرينلاند، قالت كالاس: "أحد وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة الاستماع إلى ما يقوله رئيس الولايات المتحدة، لكن ليس من الضروري أخذ كل ما تقوله الإدارة الأمريكية حرفيًا".

الاتحاد الأوروبي حل الدولتين الأونروا