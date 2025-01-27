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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القرعة تضع المغرب في مجموعة سهلة بكأس الأمم الإفريقية 2025

امم افريقيا
امم افريقيا
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أسفرت قرعة بطولة الامم الافريقية 2025 والمقرر ان تقام في المغرب بداية من  21 ديسمبر المقبل،  علي وقوع منتخب المغرب مع منتخبات “سهلة” وذلك ضمن المجموعة الأولي والتي جاءت كالتالي:
المغرب - زامبيا - جزر القمر -  مالي

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

أمم إفريقيا مغرب