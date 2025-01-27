القرعة تضع المغرب في مجموعة سهلة بكأس الأمم الإفريقية 2025

أسفرت قرعة بطولة الامم الافريقية 2025 والمقرر ان تقام في المغرب بداية من 21 ديسمبر المقبل، علي وقوع منتخب المغرب مع منتخبات “سهلة” وذلك ضمن المجموعة الأولي والتي جاءت كالتالي:

المغرب - زامبيا - جزر القمر - مالي

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.