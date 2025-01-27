سفير روسيا بالقاهرة: محطة الضبعة رمز للصداقة.. وعضوية مصر بالبريكس تعزز التكامل الدولي

عُقدت اليوم الإثنين، على هامش الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، بمشاركة السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، بعنوان: "روسيا.. استشراف مستقبل العلاقات الدولية".

وتناول السفير في كلمته جذور الأزمة الأوكرانية والموقف الروسي منها، مشيرًا إلى أن "نظام كييف، بدعم من الرعاة الغربيين، نفذ عمليات إرهابية ضد الناطقين بالروسية في دونباس، ورفض مطالب روسيا المشروعة لضمان الأمن القومي، ما أدى إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة".

كما أعرب بوريسينكو عن ترحيبه بحصول مصر على العضوية الكاملة في مجموعة البريكس مطلع يناير 2024، بالتزامن مع رئاسة روسيا للمجموعة، مؤكدًا أن "الرئاسة الروسية تهدف إلى تحقيق تكامل مثمر للمشاركين الجدد، خاصة من خلال آلية التسويات بالعملات الوطنية".

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أوضح السفير أن التعاون الاقتصادي يشهد تعزيزًا تدريجيًا، مع زيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد التزام روسيا بتوريد الحبوب لمصر رغم العقوبات الغربية. وأضاف أن محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تبنيها شركة "روساتوم"، ستكون رمزًا جديدًا للصداقة الوثيقة بين الشعبين المصري والروسي.

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