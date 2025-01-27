حصاد اليوم الرابع لجناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في معرض الكتاب

شهد جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطًا مكثفًا في رابع أيام معرض الكتاب الدولي، حيث استمر توافد الشباب على الجناح، للتعرف على أنشطة التنسيقية المختلفة.

وشهد اليوم الرابع من المعرض إقبال جماهيري خاصة من الشباب الذين كانوا في صدارة المشهد في كل قاعات المعرض، بالإضافة إلى انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية للمعرض.

ويشارك أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وتعقد فعالياتها الثقافية للجمهور في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض هذا العام، وتم اختيار شخصية المعرض لهذا العام الدكتور أحمد مستجير، أحد أعلام الفكر والعلم فيشارك أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وتعقد فعالياتها الثقافية للجمهور في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض هذا العام، وتم اختيار شخصية المعرض لهذا العام الدكتور أحمد مستجير، أحد أعلام الفكر والعلم في مصر، واسم الكاتبة المبدعة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.