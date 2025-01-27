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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. حرس الحدود يحقق فوزا مثيرا على مودرن سبورت

فريق حرس الحدود
فريق حرس الحدود
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حقق فريق حرس الحدود فوزًا مثيرًا على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة ضمن منافسات الدوري، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في مواجهة مليئة بالندية 

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أحداث بارزة، حيث سيطر الحذر على أداء الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تغيرت الأمور مع ضغط متزايد من حرس الحدود، ليتحقق الهدف الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب فوزي الحناوي، بعد تمريرة رائعة من حازم محمد.

وفي اللحظات الأخيرة، حاول مودرن سبورت العودة للمباراة بضربة جزاء اضاعها على فوزي فى الدقيقة 90+11 ، لكن دفاع حرس الحدود وحارسه تألقوا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، يرفع حرس الحدود رصيده من النقاط 12 نقطة فى المركز الـ11  بينما تجمد رصيد مودرن سبورت بـ 7 نقاط فى المركز الـ17  العمل على تحسين نتائجه في المباريات المقبلة.

فريق حرس الحدود منافسات الدوري ثلاث نقاط مودرن سبورت تجمد رصيد ضربة جزاء