حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو للأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود".. شاهد

نشرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، فيديو توثيقا وعلامة على حياة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، الذي من المتوقع أن يطلق سراحها الخميس المقبل ضمن الصفقة.

وقبل ثلاثة أيام من إطلاق سراحها المتوقع، نشر نشرت حركة الجهاد مقطع الفيديو المعني.

وفي التوثيق، تم تصوير الأسيرة الإسرائيلية أربيل مع ذكر التاريخ 25 يناير، أي قبل يومين - ثم طالبت إسرائيل بضمان إطلاق سراح أربيل في المستقبل القريب.

https://x.com/IrakiW/status/1883947150469706089

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الأطراف يقضي بتسليم حركة حماس للأسيرة أربيل يهود، إلى جانب اثنين من الأسرى الآخرين، قبل يوم الجمعة المقبل.

كما أشار الأنصاري إلى أن حماس ستقوم بتسليم ثلاثة أسرى إضافيين يوم السبت، وفقًا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل حول عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتبارًا من صباح اليوم بعودة النازحين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة، وقال متحدث الاحتلال أن إسرائيل ستسلم أيضًا قائمة بأسماء 400 شخص تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023، كل يوم أحد، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.