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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد العقوبات.. المصري يستعيد انتصاراته بهدفين مقابل هدف أمام إنبي في الدوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهت منذ قليل، المباراة التي جمعت بين فريقي المصري البورسعيدي وإنبي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، على استاد السويس الجديد.

واستعاد المصري مرة أخرى انتصاراته بهدفين مقابل هدف تم احرازه في شباكه ، ليخطف ثلاث نقاط جديدة من منافسه بعد هزيمته الأخيرة امام بتروجيت بهدفين لهدف وتطبيق عقوبات قاسية عليه من إيقاف مستحقات اللاعبين وخصم ٢٠٠ الف جنية من كل لاعب.

احرز عمرو السعداوي لاعب المصري، هدف التقدم في الدقيقة ٢٢ من عمر المباراة ، ليحاول بعدها السيطرة على الكرة لإحراز الهدف الثاني لضمان التقدم إلا وإن فريق إنبي استطاع الاستحواذ على الكرة  وإحراز هدف التعادل لاعب إنبي في الدقيقة ٢٨.

لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
ليستعيد المصري البورسعيدي نشاطه مرة آخرى في الشوط الثاني، ويحرز المصري هدف التقدم في الدقيقة 54 بأقدام اللاعب محمود حمادة.

تشكيل المصري امام إنبي كالآتي :
حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: صلاح محسن، كريم بامبو، أحمد القرموطي.

تشكيل إنبي امام المصري :

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد كالوشا ، محمد حامد ، محمد سمير

الوسط: أحمد صيحة ، مصطفى دويدار ، مودي ناصر

الهجوم: مصطفى شلش، أحمد نادر حواش ، رفيق كيو ، أحمد أوفا

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