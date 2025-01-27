"من تجربتي في طلب العلم".. ندوة ثقافية بجناح حكماء المسلمين بمعرض الكتاب

عقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سابع ندواته الثقافية بعنوان "من تجربتي في طلب العلم"، بمشاركة الشيخ علي صالح، من كبار علماء الأزهر الشريف، أدار الندوة الإعلامي شحاتة العرابي، المذيع بشبكة إذاعة القرآن الكريم.

تناولت الندوة التجربة العلمية للشيخ علي صالح، ونشأته، وأثر الوالدين في تعليمه، وتعلمه بالكُتَّاب، وشيوخه، ورحلة تحصيله في حفظ المتون، والحركة العلمية التي صاحبت نشأته العلمية، وأهم النصائح الذي وجهها لطلاب العلم.

وسرد الشيخ صالح أثر الوالدين في نشأته وتعليمه، خاصة والدته التي لازمته في طلب العلم، وطرقت أبواب العلماء لتعليمه، وكانت تذهب معه إلى دروس العلم فتستمع معه لفنون العلم، وكانت تصحح له معلوماته في علم العروض، مشيرًا إلى أنها اشترت له في صغره خمسين كتابًا، وشاءت الأقدار أن كانت هذه الكتب الخمسون في فنون الأدب، فأثر ذلك فيه، فكان متخصصًا في ذلك العلم.

وحكى الشيخ علي صالح عن جماعة الشيوخ والعلماء الذين أثروا فيه، وحصل العلم على أيديهم، كما ألقى عددًا من منظوماته الشعرية في علم العروض والنحو والمديح النبوي وغيرها، الأمر الذي لاقى استحسان الجمهور، في وسط إقبال شديد من روَّاد المعرض، موجهًا نصائح لطلاب العلم بتحصيل العلوم والمعارف وبذل الوقت في القراءة وإتقان اللغة العربية.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير 2025؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبَّة والسَّلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.