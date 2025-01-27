مصرع سبعيني في حادث سير بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم حادث سير مأساوي، حيث لقي مسن في أواخر العقد السابع من عمره مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة شخص على الفور في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية وفقا لشهود العيان بان الضحية كان يحاول عبور الطريق عندما ظهرت السيارة بسرعة، ولم يتمكن سائقها من التوقف في الوقت المناسب، مما أدى إلى اصطدامه بالشخص وطرحه أرضًا.

وأوضح شهود العيان أن الحادث وقع بسرعة كبيرة، ولم يتمكن أي شخص من التدخل لإنقاذ الضحية، الذي لقي مصرعه على الفور نتيجة للإصابات البالغة التي لحقت به.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، حيث يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية الضحية، والتأكد من إبلاغ أهله بالحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط قائد السيارة.