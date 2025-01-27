شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخريج أول دفعتين من طلاب مدارس “WE” للتكنولوجيا التطبيقية للعامين الدراسيين 2022-2023 و2023-2024، والذين بلغ عددهم 1137 خريجاً من 6 محافظات.

تهدف مدارس “WE” إلى تطوير جيل من الكوادر الفنية المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية مبتكرة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، بما يسهم في بناء مهارات الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل.

من جانبه، شدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على أن تطوير التعليم الفني والتطبيقي يعد من أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن مدارس “WE” تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم التعليم الفني.

الاحتفالية شهدت تكريم أوائل الخريجين، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير والميداليات التذكارية تقديراً لتفوقهم، كما تفقد الوزيران الأنشطة والبرامج المقدمة في “مركز إبداع مصر الرقمية” لدعم المهارات الرقمية وابتكار المشاريع التكنولوجية.