انطلاق دوري مراكز الشباب لكرة اليد بالإسكندرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، انطلاق فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة اليد حيث بدأت الفعاليات بدور المجموعات، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، خلال الفترة من 27-31 يناير الجاري.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تحرص على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة بمختلف الألعاب، ودعم المواهب الشابة في كل المحافظات، بما يساهم في إعداد جيل رياضي قادر على المنافسة محلياً ودولياً.

وأشار الوزير إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد يُعد منصة لاكتشاف المواهب الشابة، كما أنه استمرارًا لنهج الوزارة في تقديم كل الدعم اللازم لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاءت نتائج الجولة الأولي من دور المجموعات كالتالي: فوز منتخب القليوبية علي الدقهلية بنتيجة 15/12، والبحيرة علي السويس بنتيجة 20/10، وفوز منتخب الجيزة علي منتخب كفر الشيخ بركلات الجزاء بعد ما تعادلا ايجابيًا بنتيجة 15/15.

كما فاز منتخب بورسعيد علي الغربية بنتيجة 22/21، وفوز المنيا علي المنوفية بنتيجة 13/12 ،وفوز مطروح علي الشرقية بنتيجة 19/11، وفوز الإسماعيلية علي بني سويف بنتيجة20/17.