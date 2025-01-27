وكيل صحة المنوفية يتفقد انتظام العمل بمستشفى السادات المركزي

قام الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية لمستشفى السادات المركزي ووحدة العاشرة الصحية.

رافق وكيل الوزارة خلال زيارته كل من الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاج، والدكتور عبد ربه نعيم، رئيس لجنة مطالبات التأمين الصحي بالمديرية، والدكتورة أسماء دياب، مسئولة تعاقدات الأطباء، و أحمد الشبراوي، المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات بإدارة الطوارئ.

شملت الجولة تفقد كافة أقسام مستشفى السادات المركزي، حيث تابع وكيل الوزارة سير العمل داخل الصيدليات، واطّلع على نسب العلاج على نفقة الدولة، كما ناقش احتياجات المستشفى بالتعاون مع الدكتور محمد الشيخ، مدير المستشفى، والدكتور ناصر خضر، مدير الإدارة الطبية بالسادات.

كما زار أقسام الأشعة، المعمل، وحدة الكلى، والأقسام الداخلية، ورافقه في الجولة الدكتور أسامة عسل، وكيل مدير المستشفى، والدكتور أنس أحمد، نائب مدير الرعاية العاجلة والطوارئ، و مادلين عادل، المدير المالي والإداري بالمستشفى، إلى جانب مسئولي العلاقات العامة فريدة النجار والأستاذة ولاء شاهين.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أسامة عبدالله وحدة العاشرة الصحية بإدارة السادات، حيث تابع سير العمل بالوحدة، مع التركيز على التطعيمات الروتينية للأطفال، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية والخدمات المقدمة في العيادات المختلفة.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الخدمات الصحية وتطوير مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية.