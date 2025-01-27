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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرعة أمم إفريقيا 2025.. مدرب منتخب المغرب: نحترم جميع الفرق ونسعى لتحقيق اللقب

وليد الركراكي
وليد الركراكي
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أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، أنه بمتلك منتخب قوي خلال السنوات الماضية. 
وتابع خلال تصريحاته بقرعة امم افريقيا التي تقام بالمغرب، أنه يحترم جميع الفرق ولكنه يسعي دائماً للفوز بلقب البطولة الافريقية.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

مدرب منتخب المغرب أبرز تصريحات