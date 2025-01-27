قرعة أمم إفريقيا 2025.. مدرب منتخب المغرب: نحترم جميع الفرق ونسعى لتحقيق اللقب

أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، أنه بمتلك منتخب قوي خلال السنوات الماضية.

وتابع خلال تصريحاته بقرعة امم افريقيا التي تقام بالمغرب، أنه يحترم جميع الفرق ولكنه يسعي دائماً للفوز بلقب البطولة الافريقية.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.