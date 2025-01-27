قرعة إمم إفريقيا 2025.. حسام حسن: منتخب مصر محظوظ بوجود محمد صلاح ومرموش

حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي توجيه الشكر لكل الحاضرين في مراسم قرعة أمم أفريقيا 2025.

وتابع العميد أنه سعيد بالثنائي محمد صلاح وعمر مرموش وهم من اهم اللاعبين علي الصعيد العالمي في الوقت الحالي.

وتابع: بوعد كل المصريين بظهور نماذج مشرفة من اللاعبين في الفترة المقبلة.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.