تأجيل محاكمة 6 متهمين في قتل شخص بالسلام لجلسة 29 يناير

اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 6 عاطلين متهمين بقتل شخص في منطقة السلام الي جلسة 29 يناير الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلوا أحد الأشخاص في منطقة السلام بسبب خلاف نشب بينهم، سدد على إثرها أحدهم له ضربة باستخدام سلاح أبيض استقرت بالإبط الأيمن له فأحدث إصابته قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين من الثاني إلى السادس على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واسندت النيابة العامة تهم القتل العمد و حازوا وأحراز المتهمين أسلحة بيضاء عبارة عن سكين وعصا خشبية بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الجريمة والمجني عليه وشقيقه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمانتهم وتعريض حياتهم للخطر.

والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،القبض علي المتهمين واعترفوا ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .