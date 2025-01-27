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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دراما رمضان.. طرح بوستر مسلسل "حكيم باشا" لمصطفى شعبان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانه وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

"حكيم باشا" يشارك في بطولته أيضا الفنانون أحمد عبدالله محمود ومحمد عمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامج فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.

دراما رمضان طرح بوستر مسلسل حكيم باشا لمصطفى